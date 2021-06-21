Berkay Şahin üçüncü çocuğu istiyor

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in üçüncü çocuk isteğine eşinden olumsuz yanıt geldi.

İki kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, erkek babası olmanın hayalini kuruyor. Bir kez daha baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, bu sefer de sosyal medya hesabından eşi Özlem Ada Şahin'e seslendi.

"GÖBEKLİSİNİ KOYALIM"

Ailesiyle birlikte tatilde olan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından eşiyle birlikte çektirdiği tatil fotoğrafını yayınladı. Paylaştığı fotoğrafa "Bir iki yıla göbeklisini koyarız." yazarak eşi Özlem Ada Şahin'e göndermede bulundu.

Ünlü şarkıcının aksine Şahin, bu duruma mesafeli davrandı ve üçüncü çocuğu düşünmediğini söyledi.