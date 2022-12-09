Berkay Şahin'in eşine 9 odalı havuzlu ev dert oldu

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin 9 odalı ve özel havuzlu evde rahat edemedi.

Ünlü popçu Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin evi değiştirdi. Uzun yıllardır Beykoz'da dokuz odalı ve özel havuzlu lüks bir villada yaşayan çift, iddiaya göre aylık 300 bin TL kira ödüyordu. Ancak Berkay'ın eşi bu evi sevmedi ve çift birkaç ay önce İstinye'de beş odalı dubleks bir daireye taşındı.

Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin "O güzel bahçeli evden neden bu sıkışık çatı katına geçtiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Büyük ev zor"

"Büyük ev sorumlulukları ve problemlerini hayatımda istemiyorum. Kendime, aileme ve çocuklarıma vakit ayırmak daha önemli. En büyük sebep çocuklarımın okuluna yakın olması."