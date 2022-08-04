Berkay'ın 11 bin TL'lik terliği

Eşi ile Emirgan'da görüntülenen şarkıcı Berkay'ın ayağındaki terlikler dikkat çekti.

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Emirgan’da obejktiflere yansıdı.

Ünlü çift, ev taşıma işlerine küçük bir mola verip kahvaltı yapmaya gelmişti.

Şampanya hakkında konuşmak istemedi

Berkay, 50 bin liralık saat yüzünden arasının bozulduğu Demet Akalın’ın sahnede işletmecinin başından aşağı şampanya dökmesine dair yorum yapmak istemedi. “Ben anlamam o işlerden.” dedi. Eşi de ‘Bizi ilgilendirmez.” diye konuştu.

11 bin TL'lik terlik

Dünyaca ünlü bir markanın terliğini giyen Berkay, tarzıyla dikkat çekti. Berkay'ın girdiği terliğin fiyatının 11 bin TL olduğu öğrenildi.