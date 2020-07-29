Berkay'ın 300 bin liralık kolyesi

Ünlü şarkıcı Berkay, altın kolyesinin 300 bin TL olduğunu söyledi.

Tatiline ara verip konser için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Berkay, sahne öncesi Nişantaşı’nda görüntülendi.

Kolyesiyle dikkat çeken Berkay, “Altın mı” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Ardından yardımcısı aracılığıyla kolyenin fiyatının 37 bin Euro (yaklaşık 300 bin lira) olduğunu açıkladı.

"BEN BUNU HAK ETTİM"

Berkay, konser öncesi verdiği röportajda ise kolyenin sorulmasına sinirlendi: “Artık giydiklerimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Tezgahtarlık da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir.”

"AYLIK GELİRİM BİN LİRA"

Şarkıcı Berkay Şahin futbolcu Arda Turan'la görülen davasında "Aylık gelirim bin lira" demesinin ardından uzun süre polemik yaşanmıştı. Tartışmaların büyümesi üzerine Şahin, açıklama yaparak aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu ifade etmişti