Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'la Londra'ya gitti 28 yaşındaki ünlü oyuncu Berker Güven, başrolü olduğu dizinin sezon finali yapmasıyla 42 yaşındaki sevgilisi Nihal Yalçın'la soluğu Londra'da aldı. Birlikte olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Güven, 'Birtanem' notunu düştü.

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Televizyon ekranlarının sevilen dizisi 'Üç Kız Kardeş' sezon finali yaptı.

Ardından dizinin başrol oyunları soluğu tatil planlarında aldı.

Berker Güven de oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'la rotayı belirledi ve Londra'da aşk tazelemek için yola çıktı.

16 yaş büyük sevgilisiyle tatilde

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisi ile sık sık gündem oluyor.

Eleştirilere kulak asmayan çift ise birlikte olan karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

'Birtanem'

Son olarak Londra çıkarmasından bir karelerini kendi hesabından paylaşan Güven'in aşka geldiği görüldü.

Genç oyuncu paylaşımına, 'Birtanem' notunu düştü.