Berker Güven, aşkını haykırdı Ünlü oyuncu Berker Güven, 16 yaş büyük sevgilisine aşkını böyle haykırdı.

ensonhaber.com

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile birlikte.

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kendisinden 16 yaş büyük olan ve 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırdı:

"İyi ki doğmuşsun Nino'm"

"Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim"

Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.