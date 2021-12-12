Berna Keklikler sevgilisiyle olan fotoğrafları paylaştı

Berna Keklikler sevgilisiyle olan fotoğrafları paylaştı

Sevgilisiyle çekildiği cesur fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Berna Keklikler, beğeni yağmuruna tutuldu.

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla güzelliğini korumaya devam eden Berna Keklikler, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

SEVGİLİSİYLE VERDİĞİ POZLARI PAYLAŞTI

Geçmişte Survivor'a katılarak uzun süre seyircilerin hafızasında yer alan, eski model Berna Keklikler cesur pozları olan fotoğrafları arasına bir yenisini daha ekledi.

Keklikler, TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kısa sürede gündem oldu.

32 yaşındaki modelin cesur paylaşımına, takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.