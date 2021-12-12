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- Berna Keklikler sevgilisiyle olan fotoğrafları paylaştı
Berna Keklikler sevgilisiyle olan fotoğrafları paylaştı
Sevgilisiyle çekildiği cesur fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Berna Keklikler, beğeni yağmuruna tutuldu.
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 05:09
- Güncelleme : 12.12.2021 - 05:12
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla güzelliğini korumaya devam eden Berna Keklikler, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
SEVGİLİSİYLE VERDİĞİ POZLARI PAYLAŞTI
Geçmişte Survivor'a katılarak uzun süre seyircilerin hafızasında yer alan, eski model Berna Keklikler cesur pozları olan fotoğrafları arasına bir yenisini daha ekledi.
Keklikler, TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kısa sürede gündem oldu.
32 yaşındaki modelin cesur paylaşımına, takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.