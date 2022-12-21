Berna Laçin'in kahve paylaşımı olay oldu

Havalimanında kahve içen ünlü oyuncu Berna Laçin, ödediği parayı açıklayıp isyan etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL verdiğini açıkladı.

"Kahve 80 TL"

Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size." yazdı.

"Gaza gelseniz keşke"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin." sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi." cevabını verdi.