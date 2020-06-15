Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

8 aydır birlikte olan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz birbirlerini sildi.

Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'dan boşanır boşanmaz Berrak Tüzünataç'la ilişki yaşmaya başlamıştı. 8 aydır birlikte olan çift, ayrılık kararı aldı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Beraber Çeşme'ye tatile giden ünlü çift, burada konuşup anlaşıp ayrılık kararı aldı. Suyabatmaz, Berrak'ı Çeşme'de bırakıp İstanbul'a geri döndü. İkili, ayrılıktan hemen sonra sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

"DÜĞÜNLERİNE DAVET EDERLERSE GİDERİM"

Sunucu Burcu Esmersoy da eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esmersoy, şu ifadeleri kullanmıştı: "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm, beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar.

Düğünlerine davet ederlerse giderim. Bana yeter ki düğün olsun. Neden gitmeyeyim?"

BURCU DA AYRILDI

Burcu Esmersoy'da Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. Hem karantina süreci hem de Esmersoy'un işine daha çok zaman ayırması nedeniyle 4 aylık ilişkinin bittiği öğrenildi. Eski eşlerin aynı anda sevgililerinden ayrılması dikkat çekti.