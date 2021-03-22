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    Berrak Tüzünataç, nasıl bir aşk istediğini anlattı

    Yaşadığı aşklarla magazin dünyasında haber olan Berrak Tüzünataç, aşka dair sözler söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:46
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    Berrak Tüzünataç, nasıl bir aşk istediğini anlattı

    Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir aşka yelken açan Berrak Tüzünataç, bir dergiye aşkla ilgili konuştu.

    "İZLEMEKTEN KEYİF ALSAM DA İSTEMEM"

    Aşk filmlerinin hep kalp kırıklığı yaşatan, ağlatan yarım kalmış hikayeleri anlattığını söyleyen Tüzünataç, “İzlemekten keyif alsam da öyle bir şeyi gerçek hayatta yaşamak istemezdim.

    ‘Cesaretin Var mı Aşka?’ filmindeki gibi bir aşk olabilir. Çünkü oyun gibi, muzip ve eğlenceli bir yanı var.” dedi.

    Berrak Tüzünataç, nasıl bir aşk istediğini anlattı #1

    Berrak Tüzünataç, nasıl bir aşk istediğini anlattı #2

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