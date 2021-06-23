Berrak Tüzünataç: Özge'den daha heyecanlıyım

Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin hamileliği hakkında duygularını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Tüzünataç, yakın arkadaşı Özge Özpirinçci’nin hamileliği hakkında da konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Teyze olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tüzünataç, “Ben ondan daha heyecanlıyım desem yeridir. Alacağım kıyafetleri düşünüyorum ona, çok mutluyum.” dedi.

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı: "9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler."