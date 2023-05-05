Berrak Tüzünataç, Şahan Gökbakar davası hakkında konuştu Berrak Tüzünataç, 2010 yılında İstanbul Kabataş’ta bulunan evinin terasında oyuncu Şahan Gökbakar’la yakınlaştığı anların silinmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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Fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün yüzü olduğu markanın davetine katıldı. Tüzünataç çok samimi açıklamalarda bulundu.

2010'da Şahan Gökbakar'ın evinin terasında çekilen fotoğrafların kaldırılması için 13 yıl mücadele veren Tüzünataç, konuya dair şunları söyledi:

"13 yıl sürsün istemezdim"

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beni haklı buldu. Benim olayım üniversitelerde ders olarak veriliyor. 13 yıl sürsün istemezdim."

"Resim okumak istiyordum!"

Hayallerinden de bahseden güzel oyuncu, "Çizim benim hayatımda çok farklı bir yerde. Resim okumak istiyordum! Üniversitede tekstil firmalarında staj yapmışlığım var.” dedi.

Berrak Tüzünataç, 2010’da evinin terasında Şahan Gökbakar’la fotoğrafları çekilince önce Türkiye’de dava açtı sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuştu. Berrak Tüzünataç’ın açtığı dava 13 yılın sonunda karara bağlandı.

AİHM, duyurduğu metinle oyuncunun gizliliğinin ihlal edildiğine karar verdi. AİHM’ye taşınan davada Strazburg merkezli mahkeme, “Ünlü olsa da kişinin aşk hayatı tamamen mahrem niteliktedir.” dedi ve fotoğrafların “yalnızca belirli bir izleyici kitlesinin merakını gidermeye hizmet ettiğine” hükmetti.