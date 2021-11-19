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    Berrak Tüzünataç: Sevgilim yok

    Özel hayatı ile ilgili konuşan Berrak Tüzünataç bir ilişkisinin olmadığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 07:38
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    Berrak Tüzünataç: Sevgilim yok

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube kanalına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Tüzünataç, aşk hayatıyla ilgili konuşru.

    "KALBİM BOŞ"

    Yaşadığı ilişkilerde bir türlü aradığı aşkı bulamayan güzel oyuncu,“Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm oldu” açıklamasını yaptı.

    "SEVGİLİM YOK"

    Tüzünataç, “Özel hayatında kimse var mı?” sorusuna “Hayır sevgilim yok, kalbim boş. İşlerime odaklandım” dedi.

    Rafael Cemo Çetin ile flört ettiğine dair çıkan dedikoduları da yalanladı. Berrak Tüzünataç en son Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı.

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