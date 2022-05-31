- Haberler
- Magazin Haberleri
- Berrak Tüzünataç transparan elbise giydi
Berrak Tüzünataç transparan elbise giydi
Berrak Tüzünataç, katıldığı etkinlikte giydiği siyah renkli cesur kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 14:26
- Güncelleme : 31.05.2022 - 14:45
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösterdi.
Geceden çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Tüzünataç'ın siyah transparan elbisesi olay oldu.
Transparan Berrak
Tüzünataç'ın transparan karelerine çok sayıda beğeni gelirken, takipçiler fotoğrafa kayıtsız kalmayıp yorum yağdırdı.
Gülşen beğendi
Bazı takipçiler, "Kırmızı halının hakkını vermişsin." gibi yorumlarda bulundu.
Ünlü şarkıcı, kıyafetini eleştirenlere de Gülşen'in şarkısıyla cevap verdi: "Dudaklar lolipop, al. Kucaklar dolusu love."
Ayrıca Tüzünataç'ın paylaşımını Gülşen'in de beğendiği görüldü.