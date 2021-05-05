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- Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı
Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı
Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliğinin, başladığı gibi sürpriz bir şekilde bittiği iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 10:01
- Güncelleme : 05.05.2021 - 10:38
İki ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın, geçen şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa sürede beraberliğe dönüşmüştü.
Birbirlerine uyum sağlayamayan ikilinin, ayrıldıkları iddia edildi.
AYRILIK DETOKSU
Ayrılık sonrası Tüzünataç, arkadaşlarıyla detoks kampına gitti. Kaygılaroğlu ise kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.
İkilinin sosyal medyada hala birbirlerini takip ediyor olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.