Berrak Tüzünataç: Yıllardır aynı kilodayım

Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası “Bir deri bir kemik kaldı" sözlerine daha fazla dayanamadı.

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son paylaşımında kombin videosu çeken Tüzünataç, zayıf görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

"ÇOK ZAYIFSIN"

Bazı takipçileri "Çok zayıflamışsın", "Bir deri bir kemik kalmışsın" derken bazı takipçileri ise fit görüntüsünü beğenerek "Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor."