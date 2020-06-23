Berrak Tüzünataç'ın aşk acısı tatili

Yaklaşık 8 aylık birlikteliğin ardından bir hafta önce Berk Suyabatmaz'dan ayrılan Berrak Tüzünataç, ayrılık acısını unutmak için moral tatiline çıktı.

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'dan Eylül 2019'da boşanan Berk Suyabatmaz ile kasımda aşk yaşamaya başlamıştı.

KARANTİNA BİTİNCE AŞK DA BİTTİ

Aynı evi paylaşan sevgililer, karantina günlerini birlikte geçirdi. Ama bir hafta önce ilişkilerine sürpriz şekilde nokta koydular.

ADRENALİN SEVİYOR

Berrak Tüzünataç da moral bulmak için tatile çıktı, Bodrum’a gitti. Adrenalini ve sporun her türlüsünü seven oyuncu dün su kayağı yaptı, üstelik 5 dakika boyunca hiç düşmedi, sonunda kendini sulara bıraktı.