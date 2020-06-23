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    Berrak Tüzünataç'ın aşk acısı tatili

    Yaklaşık 8 aylık birlikteliğin ardından bir hafta önce Berk Suyabatmaz'dan ayrılan Berrak Tüzünataç, ayrılık acısını unutmak için moral tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 10:56
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    Berrak Tüzünataç'ın aşk acısı tatili #1

    Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'dan Eylül 2019'da boşanan Berk Suyabatmaz ile kasımda aşk yaşamaya başlamıştı.

    KARANTİNA BİTİNCE AŞK DA BİTTİ

    Aynı evi paylaşan sevgililer, karantina günlerini birlikte geçirdi. Ama bir hafta önce ilişkilerine sürpriz şekilde nokta koydular.

    ADRENALİN SEVİYOR

    Berrak Tüzünataç da moral bulmak için tatile çıktı, Bodrum’a gitti. Adrenalini ve sporun her türlüsünü seven oyuncu dün su kayağı yaptı, üstelik 5 dakika boyunca hiç düşmedi, sonunda kendini sulara bıraktı.

    Berrak Tüzünataç'ın aşk acısı tatili #2

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