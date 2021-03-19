Berrak Tüzünataç'ın eski ve yeni aşkı arkadaş çıktı

Berrak Tüzünataç'ın eski ve yeni aşkı arkadaş çıktı

Uraz Kaygılaroğlu, Tüzüntaç'ın bir ay önce ayrıldığı Ali Yörenç'le yakın arkadaş çıktı.

Ali Yörenç’ten ayrılan Berrak Tüzünataç ile 5 yıllık eşi Melis İşiten’den boşanan Uraz Kaygılaroğlu’nun sürpriz ilişkisi, kısa süre önce ortaya çıktı.

İlişkilerini saklamaya gerek duymayan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam da Arnavutköy Balıkçısı’nday görüntülenmişlerdi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, keyifli bir akşam geçirdi.

ARKADAŞ ÇIKTILAR

Berrak Tüzünataç’ın kısasüre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç’le Uraz Kaygılaroğlu’nun arkadaş olduğu ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz aylarda bir oyun merkezinde makinede “Street Fighter” oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.