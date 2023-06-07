Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci'nin kızına bikini aldı Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci'nin minik kızı Mercan'la tatil yapıyor.

ensonhaber.com

Ekranların ünlü isimlerinden Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Bütün günü plajda geçiren yakın arkadaşlar, doyasına eğlenip güzel havanın keyfini çıkarıyor.

Oyunlar oynadılar

Tatilde Berrak Tüzünataç, Özge ile Burak’ın Aralık 2021’de dünyaya gelen bebekleri Mercan ile yakından ilgilendi. Küçük Mercan, Berrak Teyze’siyle suda, kumda oyun oynadı.

Tüzünataç, bikiniyi Mercan daha doğmadan önce aldığını, 2 yıl sabırla hep bu anı beklediğini söyledi.

"Malum; Berrak’ın burcu ‘Akrep"

Özge Özpirinçci hamileyken “Akrep kadınını çok seviyorum." "Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Kızım ‘Yay’ olsun istiyorum. Malum; Berrak’ın burcu ‘Akrep" demişti.