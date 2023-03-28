Beşinci kez kansere yakalanan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı Tedavisi için İstanbul’a gelen Bahar Öztan, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

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Türk Sineması'nın unutulmaz yıldızlarından biri olan usta oyuncu Bahar Öztan, daha önce 4 kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.

Kötü haberi geçtiğimiz hafta Instagram hesabından duyuran 60 yaşındaki Öztan, şunları yazmıştı:

"Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum"

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Usta oyuncu İstanbul'a geldiğini duyurduğu karede son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

"Şükürler oldun"