Best Model finalistlerinden Elmas Yılmaz ve Barış Arslan, erkek yarışmacılara dereceye girebilmek için "Erkan Özarman’a masaj yapmak isteyen var mı?" teklifinde bulunulduğunu iddia etti.

TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz oldu.

Elmas Yılmaz, programda yarışmayla ilgili skandal iddialarda bulundu.

Best Model birincisinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ahlaksız tekliflerle geldiğini açıkladı.

"ERKAN ÖZERMAN'A KİM MASAJ YAPMAK İSTER"

Yılmaz, erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister, Erkan Bey ile otelde kalacaksın" şeklinde mesajlar atıldığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün" dendiğini ileri sürdü.

Best Model yarışmacıları: Organizatörler ahlaksız tekliflerde bulundu

ERKEK YARIŞMACIDAN DESTEK: HEPSİ DOĞRU

Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, Yıldmaz'ın açıklamalarını doğruladı.

Barış Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Hem organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru, hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız kişiler ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı... Ben şok oldum sahnede.

"İKİNCİ OLAN KİŞİ 'ERKAN ÖZERMAN BENİ ÖNE ALDI' DEDİ"

Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum.

"TEKLİFİ REDDETTİĞİM İÇİN BANA DERECE VERMEDİLER"

Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar.

"DURUŞUMU BOZMADIM, O PİSLİKLERİ YAPMADIM"

Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım."