Best Model finalistlerinden Oğuzhan Dalsız, gündeme gelen iddiaları doğrulayarak Erkan Özerman'ın olduğu yerlerde içine ilaç atılabilir korkusuyla su bile içemediğini söyledi.

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yılmaz, yayındaki açıklamalarıyla magazin gündemine oturmuştu.

Best Model birincisinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ahlaksız tekliflerle geldiğini belirtmişti.

Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister, Erkan Bey ile otelde kalacaksın." şeklinde mesajlar atıldığını öne sürmüştü.

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Yılmaz'ın açıklamalarını doğrulamıştı.

YARIŞMACI OĞUZHAN DALSIZ'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Skandal iddialara bugün bir yenisi daha eklendi.

2. Sayfa programının bugünkü konuğu olan yarışmacı Oğuzhan Dalsız, yaşananları anlattı.

"KAZANMAK İSTİYORSAN CİNSİYETİN OLMAYACAK"

Oğuzhan Dalsız, Erkan Özerman ile yaşadığı bir diyaloğu anlatarak şunları söyledi.

"Erkan Bey yanıma geldi kolumdan tuttu, şöhret olmak istiyor musun Oğuzhan dedi. Tabii ki Erkan Bey, herkes gibi bu ortak bir hayalim dedim. 'O zaman cinsiyetin olmayacak, bekleme burada boşuna çünkü ilerleyemeyeceksin.

"BANA MASAJ YAP YAKIN OLALIM"

Ama bana bir masaj yap, yakın olalım' dedi.

"OFİSİNDE KORKUDAN SU BİLE İÇEMİYORDUM"

Erkan Özerman'ın ofisinde olduğumda korkudan aileme konum atıyordum. Su bile içemiyordum, korkuyordum içine bir şey atarlar diye."

Best Model yarışmacısı Oğuzhan Dalsız: Korkudan su bile içmiyordum

