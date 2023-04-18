Beste Açar uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, katıldığı 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce Uzaylılardan mesajlar aldığını söyleyen hatta babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini de iddia eden Açar uzaylılarla 13 yaşında nasıl tanıştığını, onların neye benzediğini anlattı:

"Uzay aracına bindim"

"Bir uzay aracının içinde gittim. Güvenli bir şekilde evime geri döndüm. Çok uzun boylu, gri renktelerdi. Koşulsuz bir sevgi alanı vardı."

Merhum Kayahan'la bir şekilde bağlantı kurmasından bahseden Açar şöyle konuştu:

"Ona sorular sorabiliyorum"

"Ben enerji teraspistiyim. Sözel ve görsel olarak karşınızda kimse yok. Siz o enerji alanını yorumlayabiliyorsunuz. Tıpkı spor yapmak gibi bir şey. Her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Bana destek olduğunu biliyorum. Ben de kendimce ondan gelen enerjiyi yorumluyorum. Onu çok özlediğim zamanlarda gözlerimi kapatıp, olması gerektiği kadar onu algılayabiliyorum. Ona sorular sorabiliyorum. Ondan da sözel değil, algısal olarak cevap geliyor. Zihni susturmak gerekiyor. Enerji alanında ona sarılıyorum.

"Anlatılmaz yaşanır"

En çok babamı özlüyorum. Anlatılmaz yaşanır. Keşke canlı canlı yanımda olabilseydi. Hiç kimsenin kabulleneceği bir durum değil. Hala mezarına gittiğinde isminin yazılı olduğunu gördüğümde idrak ediyorum"