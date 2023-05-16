Beste Açar'dan Selen Görgüzel'e tepki Sahne aldığı mekânda Kayahan'ın “Yemin Ettim” şarkısını seslendiren Selen Görgüzel'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, son günlerde sesiyle gündeme gelen bir isim. Sahnede Kayahan’ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendiren Görgüzel'in parçanın bir bölümünde detone olduğu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Polemik de bundan sonra başladı. Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan ünlü isme bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Şarkıcı, meslektaşının performansına "Ama neden?" yorumunda bulundu.

"Beni talan etmeye çalışıyorlar"

Işın Karaca'nın kendisiyle ilgili yorumu üzerine Görgüzel'den sert bir yanıt geldi: "Sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı 'Yemin Ettim’in beş saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet. Bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde 'neden?' diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim; sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi?"

'İmparator'dan destek

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ise telefonla bağlandığı TV programında, “Ben de sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlar da olmuştur.” diyerek, Selen Görgüzel’e destek verdi:

Tüm bunların ardından Kayahan'ın kızı Beste Açar, Selen Görgüzel'in ses performansıyla ilgili '2. Sayfa' programına konuştu. Herkesin şarkı söylememesi gerektiğini belirten Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes şarkı söylememeli"

"Müzisyenlerin de ortak noktada buluştuğu tek şey, Kayahan şarkılarını çalmanın bile çok zor olduğu. Babamın şarkılarının farklı bir formda konserde çalınması için altı - yedi ay çalındığını biliyorum. Bana göre, en iyi zaten babam söylüyordu kendi şarkılarını. Çünkü kendi üzerine dikilmişti onlar ve Nilüfer Abla. 'Şarkının hakkını vererek söylüyor' diyoruz ya. Bir de Tarkan. 'Yemin Ettim' şarkısını 'Kayahan En İyiler' albümünde çok iyi yorumlamıştı. Bence herkes şarkı söylememeli. Nasıl herkes araba kullanamıyor, ehliyeti varsa kullanıyor, yoksa polis ceza kesiyor ve hapse atıyor. Keşke böyle bir şey olsa da bunun da bir cezası olsa. Ben duyduğum zaman üzülüyorum."

Beste Açar, ''Selen Görgüzel'in 'Yemin Ettim' performansını nasıl buldunuz?'' sorusu karşısında ise sert ifadeler kullandı. Görgüzel'in şarkı söylediği anları dinleyince kulaklarını kapatma ihtiyacı duyduğunu belirten Açar, ''Babam şu anda yaşasaydı herhalde gözyaşlarıyla izlerdi diye düşünüyorum'.' diyerek şunları söyledi...