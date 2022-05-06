Bestemsu Özdemir ip bikinisini paylaştı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaz sezonunu ip bikinisiyle açtı.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlülerden Bestemsu Özdemir, yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşıyor.

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Özdemir "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

İpli bikini giydi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bestemsu, yaz sezonunu bikinisiyle açtı. Instagram hesabından cam karşısında çektiği ip bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu tartışmalara neden oldu.