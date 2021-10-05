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Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, kendisinden 14 yaş büyük ünlü şef Yağız İzgül'e gönlünü kaptırdı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 08:06
Rol aldığı 'İkimizin Sırrı' dizisi ekranlara veda edecek olan 30 yaşındaki oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı.
14 YAŞ BÜYÜK
Güzel oyuncu, kendisinden 14 yaş büyük şef Yağız İzgül ile önceki akşam Levent'te bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
"DETAYLI AÇIKLAMA GELECEK"
El ele görüntülenen Bestemsu Özdemir (30) ile Yağız İzgül (44), gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakarak, hızlıca araçlarına binen sevgililer; ısrarlar üzerine, "Arkadaşlar daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" diyerek, oradan ayrıldı.