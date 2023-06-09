Betül Demir: Sezen Aksu sahnelere dönse de hepimiz limon satsak
ensonhaber.com

İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkmak için hazırlanan Betül Demir, öncesinde mensuplarıyla bir araya geldi.

"Beşi değil, beş yüzü bir yerde"

Demir, kıyafetindeki pulları beşi bir yerdeye benzeten muhabirlere, "Beşi değil, beş yüzü bir yerde" karşılığını verdi.

"Özledik"

Ünlü şarkıcı, "Yaz konserlerinin başladı. sahnelere geri dönse kimler işsiz kalır?" sorusuna, "Vallahi Sezen sahnelere dönse de hepimiz limon satsak.

Betül Demir: Sezen Aksu sahnelere dönse de hepimiz limon satsak

Sezen Aksu'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Hepimiz onun o muhteşem canlı performanslarını o kadar özledik ki. Yani keşke gerçekten geri dönse de hepimiz limon satarız, razıyız" ifadelerini kullandı.