Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı bende hırs yaptı

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, yıllar önce babasıyla ilgili anlattığı bir anıyla gündeme geldi.

Televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden olan 52 yaşındaki ünlü komedyen Beyazıt Öztürk’ün 1999 yılında, Yasemin Bozkurt’un sunduğu “Yasemin’in Penceresi” programında yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen, emekli polis memuru babası Ali Rıza Öztürk’ün vefat ettiği hastanede son gecesini şöyle anlatıyor.

"BABAM BUNLARI YAŞAMAMALIYDI"

“Babam Gebze Devlet Hastanesi’nde özel bir odada kalıyordu. Doktorlar ‘kurtulamaz’ demişti. 9 ya da 11 Temmuz’da Gemlik’teki zengin bir iş adamının kızının düğünü vardı. Aynı zamanda milletvekilliği de yaptı bu kişi. Hastane, düğünde herhangi bir aksilik yaşanır, yararlanan olursa korkusuyla yer açtı. Babamı da inanılmaz kötü bir odaya geçirdiler. Babamın o gece vefat etmesi bende, hırs ve isyana dönüştü. O isyanlar beni, bugünlere getirdi. Bunları yaşamamalıydı. Çünkü babam, 25 sene boyunca Türkiye Polis Teşkilatı’na hizmet verdi.”