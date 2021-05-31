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    Beyazıt Öztürk ile Lavin Ay aşk yaşıyor

    Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Azerbaycanlı Lavin Ay ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 08:04
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    Beyazıt Öztürk ile Lavin Ay aşk yaşıyor

    Uzun süredir hayatına kimsey sokmayan Beyazıt Öztürk'ün, gönlünü Azerbaycanlı Lavin Ay'a kaptırdığı iddia edildi. İkili, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    EVDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

    Bir dönem YouTube kanalı için evinde Murat Boz ve Seda Bakan ile çektiği videoları yayınlayan Öztürk'ün birlikteliğini, bu gönderiler ele verdi. Ay'ın, Beyazıt Öztürk'ün evinde çektirdiği fotoğrafları sık sık sosyal medyada paylaşması kafaları karıştırdı.

    HESABI KAPATTI

    Çıkan haberlerin ardından Lavin Ay'ın Instagram hesabını sildiği görüldü. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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    Beyazıt Öztürk ile Lavin Ay aşk yaşıyor #2Beyazıt Öztürk ile Lavin Ay aşk yaşıyor #3

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