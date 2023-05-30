Beyazıt Öztürk, Sezen Aksu’lu gönderme yaptı

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Yeni sezonda ekranlara dönmesi beklenen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan ünlü isimlerden.
‘Biliyorsun’
Son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandıran Öztürk, son olarak geçtiğimiz senelerde programına konuk olan Sezen Aksu’nun söylediği ‘Biliyorsun’ şarkısını Instagram sayfasından paylaştı.
Takipçileri meraklandı
Beyazıt Öztürk, yaptığı paylaşımına ise ‘Biliyorsun. Beraber olamayız’ notunu düştü.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü şovmeni Instagram’dan etiketleyerek “Beyaz abi bu gönderme kime” yorumlarında bulundu.