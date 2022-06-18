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    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi

    Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel bölümü mezunu Beyazıt Öztürk, sanata yatırım yaptı. Öztürk, Eskişehir’de heykel atölyesi kurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 15:51
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    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi

    Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk, önceki gün İzmir Alaçatı’da bisiklet sürerken görüntülendi.

    Basın mensuplarını görünce bisikletini kenara çeken sunucu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

    Kilo verdi

    İşlerin azalmasından dolayı artık İstanbul’a çok az gelip gittiğini söyleyen Öztürk, “Annemle birlikte daha çok burada kalıyorum, ona da iyi oluyor. Bol bol spor yaparak, vakit geçiyorum. İstanbul’da rahat yapamıyorsun, burada daha güzel keyifli oluyor.” dedi.

    Kilo verdiğini dile getiren ünlü şovmen, yeni bir proje ile ekrana dönüp dönmeyeceği konusunda ise haber beklediğini aktardı.

    Yeni işinden de bahseden Öztürk, heykel atölyesi kurduğunu dile getirdi.

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi #1

    Heykel atölyesi kurdu

    Öztürk, şunları söyledi:

    “O Ses Türkiye yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun (Ilıcalı) bakıyor, onun da haberi gelir. Onun dışında eylül ayında (reklam yüzü olduğu teknoloji firması ile) bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından Eskişehir’de bir heykel atölyesi kurduk. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz. Televizyon atıkları, kablolar...

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi #2

    “Enteresan bir şey oldu”

    Fabrikadan çıkan atıklar ile 15 tane büyük boyutlarda heykel yaptık. Konsepti Kadın Voleybol Milli Takımı. Firma takıma sponsor olduğu için onların figürleri üzerine yaptık heykelleri, enteresan bir şey oldu. Benim de esas meslek okuldan, pandemi döneminde aklımıza geldi 'Yapalım mı?' dedik, şirket de 'Hadi yapalım' dedi. Sağ olsun hocalardan 1-2 arkadaşım destek attı. Eylül ayında Zorlu'da bir sergi düşünüyoruz.”


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