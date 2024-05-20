Beyin kanaması geçiren Nuri Alço'dan günler sonra paylaşım geldi
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Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay evinde rahatsızlanmıştı. Alço, hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin kanaması

Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun, beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Kalp pili de takıldı

Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan Alço, geçtiğimiz günlerde, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Alço'dan yeni bir paylaşım geldi. Alço, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini izlediği anı paylaştı.