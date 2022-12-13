Beyonce, alkolü yasakladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce çalışanlarına alkol yasağı getirdi.

41 yaşındaki şarkıcı Beyonce, son albümü 'Renaissance'ın adını verdiği bir dünya turnesi yapacak. Ancak öncesinde ekibine birçok sınırlama getirdi.

İçki ve madde yasak

Müzisyen, dansçı ve organizasyon ekibinin hiçbir şekilde içki ve madde kullanmasını istemediğini açıkladı.

Cinsel istismar kontrolü

Ayrıca turnede yer alacak her çalışanın geçmişine dair cinsel istismar kontrolü yapılmasını şart koştu.