Petrol
79.47
1.90%
Euro
19.6593
0.12%
Dolar
18.648
0.06%
Altın
1.071
0.42%
Borsa
5200
0.12%
Bitcoin
324.906
1.38%
BTXN Coin
4.97
0.40%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Beyonce, alkolü yasakladı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce çalışanlarına alkol yasağı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyonce, alkolü yasakladı

    41 yaşındaki şarkıcı Beyonce, son albümü 'Renaissance'ın adını verdiği bir dünya turnesi yapacak. Ancak öncesinde ekibine birçok sınırlama getirdi.

    İçki ve madde yasak

    Müzisyen, dansçı ve organizasyon ekibinin hiçbir şekilde içki ve madde kullanmasını istemediğini açıkladı.

    Cinsel istismar kontrolü

    Ayrıca turnede yer alacak her çalışanın geçmişine dair cinsel istismar kontrolü yapılmasını şart koştu.

    Beyonce, alkolü yasakladı #1

    Beyonce, alkolü yasakladı #2


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Antalya'daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor
    Gündem

    Antalya'daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!
    Sağlık

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!

    Görüş Bildir