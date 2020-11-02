Beyonce, iki kovanla arıcılığa başladı

Amerikalı sanatçı Beyonce, alerjisi olan kızları için arıcılık faaliyetine başlama kararı aldığını bildirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı.

Beyonce, British Vogue’a yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin arısı olduğunu söyledi.

İKİ KOVANI VAR

"Beklenmedik olduğunu biliyorum" diyen Beyonce, iki arı kovanı olduğunu kaydetti.

"YÜZLERCE KAVANOZ BAL YAPIYORUZ"

Bal üretiminden söz eden 39 yaşındaki şarkıcı, "Bir süredir evimdeler. Yaklaşık 80 bin arım var ve yılda yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz." diye konuştu.

KOVANLARI KIZLARI İÇİN KURDU

Beyonce, kızlarının alerjilerini kontrol altında tutabilmek için arıcılığa başladığını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Arı kovanlarını kurdum çünkü kızlarım Blue ve Rumi'nin korkunç alerjileri var ve balın sayısız iyileştirici özelliği var."