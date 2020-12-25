Beyonce kirasını ödeyemeyene yardım edecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluk yaşayan insanlar için harekete geçti.

Amerikalı şarkıcı Beyonce, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken insanlar için kolları sıvadı.

100 KİŞİLİK YARDIM

39 yaşındaki şarkıcı, kurduğu BeyGOOD adlı yardım kuruluşu üzerinden, salgında kirasını ödemekte zorluk yaşayan ya da evinden tahliye edilenler arasından 100 kişiye 5'er bin dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GURUR DUYUYORUZ"

"Bu Noel sezonu birçok kişi evleriyle ilgili sorun yaşarken, bazı güzel haberleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Beyonce, haciz veya tahliyeyle karşı karşıya kalan bireylere ve ailelere 5'er bin dolarlık hibe veriyor. Covid-19'un neden olduğu salgınla karşı karşıya kaldığımızda BeyGOOD fark yaratmak için bir plan yaptı. İnsanlara gıda, su, ev gereçleri ve Covid testi gibi temel ihtiyaçları sağlayan ülke çapındaki kuruluşlara yardım ettik. Ruh sağlığı desteği de verdik. Ardından BeyGOOD Küçük İşletme Etki Fonu'muzu başlattık ve bugüne kadar 250'den fazla küçük işletme 10 bin dolar hibe aldı."

Ünlü şarkıcının derneğinden yardım almak için online başvurular arasında değerlendirme ocak ayı sonunda yapılacak. Dernek, şubat ayında ikinci bir finansman desteğinin daha sunulacağını duyurdu.