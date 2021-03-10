Beyonce'den Meghan Markle açıklaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, açıklamarıyla gündemden düşmeyen Meghan Markle'a destek verdi.

ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportaj ile Kraliyet Ailesi'nin tepkisini çeken Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"TEN RENGİNİ KONUŞTULAR"

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Meghan Markle'a ilk destek, şarkıcı Beyonce'den geldi. 39 yaşındaki şarkıcı, kendi web sayfasından 'The Lion King' filminin 2019'da Londra'da yapılan ve Markle ile Prens Harry'nin de bulunduğu galada çekilen fotoğrafları paylaştı.

"TEŞEKKÜRLER MAGHAN"

Beyonce, İngiliz Düşesi'ne "Cesaretin ve liderliğin için teşekkürler Meghan. Hepimiz senden güç ve ilham alıyoruz." mesajını gönderdi.