Beyonce'nin en büyük rakibi kocası

Grammy Ödülleri'nde dokuz kategoride adaylık ile bu yılın en iddialı yıldızı olan Beyonce'ye rapçi Jay-Z rakip oldu.

'Müziğin Oscarları' olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde adaylar açıklandı. 'Popun kraliçesi' Beyonce (41), dokuz kategoride adaylık ile bu yılın en iddialı yıldızı oldu.

Onu, sekiz dalda adaylık ile rapçi Kendrick Lamar izliyor. Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z de beş dalda adaylık aldı.

Eşitlendiler

Jay-Z, geçen yıl aldığı toplam adaylığı 83'e çıkararak rekor kırmıştı. Bu yıl adaylığını 88'e çıkaran Jay-Z ile eşi Beyonce'nin adaylık sayısı eşitlendi.

Beyonce, 28 ödül ile en fazla Grammy kazanan kadın şarkıcı. Bu yıl dört ödül kazanırsa, 31 ödülle rekorun sahibi olan Macar orkestra şefi Georg Solti'nin rekorunu kıracak.