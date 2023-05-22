Beyonce'un siparişi Beyonce, İskoçya'nın Murrayfield kentindeki konserinden önce 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk budu sipariş etmesiyle gündeme geldi.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 7 yıl aranın ardından son albümü ‘Renaissance’ ile aynı adı taşıyan dünya turnesine devam ediyor.

İskoçya siparişi

Beyonce, ‘Renaissance’ turnesinde İskoçya'nın Murrayfield kentindeki konserinden önce ekibi için verdiği tavuk siparişiyle gündem oldu.

Şarkıcı, konserdence önce ekibini alevde ızgara tavuk restoranına götürdü. Ünlü yıldız, bir tavukçudan 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk budu sipariş etti.

2 bin sterlin

Ünlü isim bu yemeğe yaklaşık 2 bin sterlin ödedi.