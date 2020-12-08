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    Beyza Şekerci: Eşim en büyük dayanağım

    Engin Hepileri ile evli olan Beyza Şekerci, aile hayatlarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 07:38
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 09:00
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    Beyza Şekerci: Eşim en büyük dayanağım

    2015 yılında kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri ile hayatını birleştiren Beyza Şekerci, aile hayatına dair içten açıklamalarda bulundu.

    "BİZ BİR TAKIMIZ"

    Şekerci, “Eşim Engin, oğlumuz Can ve ben bir takımız. En zor zamanda ve en keyifli dakikada bunu hiç unutmuyoruz.

    Sırtımızı birbirimize dayayarak ilerliyoruz.” dedi.

    Beyza Şekerci: Eşim en büyük dayanağım #1

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