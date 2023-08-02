Bez Bebek dizisinin Nana ve Emre'si yıllar sonra buluştu! İkilinin değişimi olay oldu.... Bez Bebek dizisinde Emre karakterine hayat veren Ege Tanman ile Nana'ya hayat veren Evrim Akın, bir araya geldi. İkili dizinin şarkısını söyleyerken, duygu dolu anlar yaşadı.

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Bir zamanların efsane dizisi olan Bez Bebek'in oyuncuları yeniden bir araya geldi.

Emre ve Nana karakterlerine hayat veren Ege Tanman ile Evrim Akın, bir program için yeniden buluştu.

Ege Tanman ile Evrim Akın'ın, birlikte jenerik şarkısını söylediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Efsane ikili yıllar sonra aynı karede

Aslı Şafak'ın BloombergHT'de yayımlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Ege Tanman ve Evrim Akın, programda Bez Bebek jenerik şarkısını söyledi.

İkili, şarkıyı söylerken duygusal anlar yaşadı. Programı izleyenler de 'Ağlamıyorum', 'Gözüme çocukluğum kaçtı' gibi yorumlar yaptı.