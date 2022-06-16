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    Bilal Hancı, boşanıyor

    Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 08:04
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    Bilal Hancı, boşanıyor

    Türkiye'de en çok abonesi bulunan YouTube kanallarından biri olan Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı, geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturduğu Esin Çepni'den boşanıyor.

    Bir süredir boşanacağı yönünde haberler çıkan Hancı, dün sosyal medya hesabı Instagram'da açıklama yaptı.

    Haberlerin doğru olduğunu söyleyen Hancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Denedik"

    "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık."

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    Bilal Hancı, boşanıyor #2

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