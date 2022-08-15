Geçtiğimiz haftalarda boşanacaklarını açıklayan Bilal Hancı ve Esin Çepni'den güzel haber geldi.

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile nikah masasına oturmuştu.

Ancak çiftten bir yıl sonra kötü haber gelmişti. İkili, birkaç ay önce boşanacaklarını duyurmuştu.

Kararlarını açıkladıktan sonra sessizliğe gömülen Hancı ile Çepni'den güzel haber geldi.

Dün Instagram hesabından bir video yayınlayan Bilal Hancı, evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesbaından video yayınlayan Hancı şunları söyledi:

"İkinci şans verdik"

"Merhaba arkadaşlar, Esin ile daha önce ayrılma kararı almıştık. Size de söylemiştik. Şimdi tekrardan Esin ile ben bir araya gelip evliliğimizi kurtarmaya, devam ettirme kararı aldık. Ben Esin’i çok seviyorum onun da beni aynı şekilde sevdiğini inanıyorum. Hayatta her şey ikinci bir şansı hak eder. Sizden ricam Esin’e veya anneme herhangi bir şey yazmamanız. Çünkü annemi ve Esin’i üzecek yorumlar yapıyorsunuz. Onlara yazacaklarınızı bana yazın bende deşarj olun lütfen. DM ve yorumlarım açık değer verdiklerime üzücü şeyler yazmamanızı rica ediyorum. Beni sizler var ettiniz bu açıklamayı size borçluyum. Benim için zorlayıcı bir açıklama mutluyum. Evliliğimize ikinci kez şans veriyoruz."

Bilal Hancı ve Esin Çepni boşanmaktan vazgeçti VİDEO





