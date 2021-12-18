Şarkıcı Bilal Sonses, Bostancı'da verdiği konserle müzikseverleri coşturdu.

Yazdığı eserlerle adından söz ettiren genç şarkıcı Bilal Sonses, ilk Bostancı konserini bu akşam verdi.

Sonses, repertuvarı ve sürprizleriyle, sevenlerine farklı bir konser deneyimi yaşattı.

Bilal Sonses Bostancı'daki konserde sevenleriyle buluştu VİDEO

KISA SÜREDE BİRÇOK İŞE İMZA ATTI

Kariyer hayatında kısa sürede büyük başarılar kazanan Sonses'in ''İkimiz de Bilemedik, Derdime Dermanım Akustik, Yak, Öpesim Var, İki Kelime'' isimli albümlerinde yer alan ''İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım, Ansızın, İçimdeki Sen, Ev Boş, Sevda, Eden Bulur, Yanarım, Ziyanı Yok, Helal Etmiyorum, Unuttum İşte, Keskin Bıçak, Aşk Lütfen Gel, Zor Bela'' isimli parçalar müzikseverler tarafından en beğenilenler arasında yerini aldı.