Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin oğluyla aşk yaşıyor

Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı sonunda buldu.

Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Öztürk aradığı aşkı, kendisinden 21 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Bilge Öztürk, eski Survivor yarışmacısı fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını itiraf etti.

"3 AY OLDU"

Öztürk, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz." dedi.

ANNE ONAY VERDİ

Daren Gerede Erkaya'nın 50 yaşındaki annesi Bennu Gerede ilişkiye onay verdi. Bilge Öztürk dün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu çiftin fotoğrafına ilk yorum Bennu Gerede'den geldi. Birlikteliğe onay veren Gerede fotoğrafa, 'Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum... Seni de inanılmaz seviyorum Bilgecim. Çok ve çok...' mesajını düştü.

"İYİ Kİ"

Bilge Öztürk de Gerede'ye 'Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi çok saygı… ve iyi ki...' sözleriyle cevap verdi.



