Bilge Öztürk - Daren Gerede aşk tatilinde

Yurt dışı tatiline çıkan Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, İspanya'da romantik anlar geçiriyor.

Eski Survivor yarışmacılarından Bennu Gerede'nin oğullarından 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya, kendisinden 22 yaş büyük olan Bilge Öztürk ile geçen yaz aşk yaşamaya başlamıştı.

İSPANYA'YA GİTTİLER

Yaş farkından dolayı çok eleştirilen ikili, kimseyi umursamıyor ve günlerini gün ediyor. Türkiye'den sıkılan sevgililer, birlikte ilk yurt dışı tatiline de çıktı. Aşıklar, İspanya’ya uçtu.

YURT DIŞI POZLARI

Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı fotoğraflara bir not yazmayı tercih etmeyen Öztürk, sadece kalp emojisi koydu.