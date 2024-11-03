Bill Gates, ikinci kez dede olmanın heyecanını yaşadı

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Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates'in kızı yeniden anne oldu.

Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile evliliğinden olan kızı Jennifer Gates, Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile 2021 yılında evlendi.

Leila adını verdiği bir kızı olan çiftten Jennifer Gates, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hamileliğini, "Leila ablalığa terfi ediyor" sözleriyle duyuran Gates'ten mutlu haber geldi.

İKİNCİ BEBEĞİNE KAVUŞTU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi duyuran Gates, “Karşınızda üçüncü evlilik yıldönümümüzde doğan Mia. O, bizim isteyebileceğimiz en güzel hediye” ifadelerini kullandı.

Minik Leila'nın yeni doğan kız kardeşine baktığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

İkinci kez dede olmanın sevincini yaşayan Bill Gates ise kızının paylaşımını alıntıladı.

BÜYÜKBABA GATES

69 yaşındaki Gates, mutluluğunu "Dünyaya hoş geldin Mia. Senin büyükbaban olduğum için çok şanslıyım" sözleriyle dile getirdi.