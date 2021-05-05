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- Billie Eilish, Demet Evgar'a benzetildi
Billie Eilish, Demet Evgar'a benzetildi
Demet Evgar'a benzetilen Billie Eilish'in yeni pozları ortalığı karıştırdı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 08:21
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:15
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish'i, Türkiye’deki hayranları ünlü oyuncu Demet Evgar’a benzetiyordu.
19 yaşındaki Billie Eilish, Vogue dergisine verdiği pozlarla bu benzerliğin çıtasını yükseltti.
"DEMET KOŞ"
Genç yıldızın fotoğraflarını görenler 40 yaşındaki oyuncu Demet Evgar’a mesaj attı: “Demet koş, bak kızın geldi!” Evgar, takipçilerinden gelen mesajlara cevap vermedi.