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    Billie Eilish, Demet Evgar'a benzetildi

    Demet Evgar'a benzetilen Billie Eilish'in yeni pozları ortalığı karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 08:21
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:15
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    Billie Eilish, Demet Evgar'a benzetildi

    Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish'i, Türkiye’deki hayranları ünlü oyuncu Demet Evgar’a benzetiyordu.

    19 yaşındaki Billie Eilish, Vogue dergisine verdiği pozlarla bu benzerliğin çıtasını yükseltti.

    "DEMET KOŞ"

    Genç yıldızın fotoğraflarını görenler 40 yaşındaki oyuncu Demet Evgar’a mesaj attı: “Demet koş, bak kızın geldi!” Evgar, takipçilerinden gelen mesajlara cevap vermedi.

    Billie Eilish, Demet Evgar a benzetildi #1

    Billie Eilish, Demet Evgar a benzetildi #2

    Billie Eilish, Demet Evgar a benzetildi #3

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