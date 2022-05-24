Petrol
110.28
-0.45%
Euro
17.3073
1.59%
Dolar
16.149
1.40%
Altın
963.24
1.52%
Borsa
239
0.40%
Bitcoin
476.332
-2.10%
BTXN Coin
13.59
0.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı

    Koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Billur Kalkavan, “Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı

    Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini bozdu.

    Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, “Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım.” sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

    "Allah razı olsun"

    Kalkavan, sevenlerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarının ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, ‘Paylaşabilir miyim?’ diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın.”

    Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından hastalığı hakkında da bilgi paylaştı:

    "COVID olmuştum"

    "Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu.

    "Sigara bile içmem"

    Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."

    Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı #1

    Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı #2



    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Dünya genelinde maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
    Sağlık

    Dünya genelinde maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

    Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk yaşanıyor
    Gündem

    Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk yaşanıyor

    Görüş Bildir