Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Billur Kalkavan, “Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik” dedi.

Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini bozdu.

Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, “Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım.” sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

"Allah razı olsun"

Kalkavan, sevenlerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarının ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, ‘Paylaşabilir miyim?’ diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın.”

Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından hastalığı hakkında da bilgi paylaştı:

"COVID olmuştum"

"Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu.

"Sigara bile içmem"

Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."



