Billur Kalkavan: Kafamdan saç bile çıkıyor

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan son durumunu paylaştı.

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Billur Kalkavan son durumu hakkında bilgi verdi. Kalkavan, 'Her şey yolunda' dedi.

"Sonuçlar da çok güzel çıkıyor"

Süreci hastanede geçiren ünlü isim yaptığı paylaşımda, 'Sağlık durumum merak edenler için söylüyorum; çok iyiyim her gün daha da iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor, merak edecek hiçbir şey yok iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için... Atlatıyorum bu meseleyi, merakta kalmayın.





"Sizleri çok seviyorum"

Bu ayki Billur TV çekimlerimiz, biraz gecikecek benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor beni affedin. Sizleri çok seviyorum güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Teşekkürler…’ ifadelerini kullandı.