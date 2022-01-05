Billur Kalkavan: Zengin olmak zor

Sinema ve ve dizi oyuncusu Billur Kalkavan, konuk olduğu programda kendini ve hayatını anlattı.

Kendinden yaşça küçük sevgilisiyle ilgili sürekli gündeme gelen 59 yaşındaki ünlü oyuncu Billur Kalkavan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur bi Dinle' programına konuk oldu. Kalkavan hayatından, aile yapısından ve kendinden bahsetti.

İşte Kalkavan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"SOFRAYA ÖNEM VERİRDİ"

“Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘seneye geçersin’ derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce tıraş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.

"BABAM AYAKLI KÜTÜPHANE GİBİYDİ"

Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…

Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan edebiyata, birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…

"SINIFTA KALDIM BABAM BİR ŞEY DEMEDİ"

Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika’ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum.





"HAYATIM BOYUNCA TACİZE UĞRADIM"

Okul hayatım boyunca çok tacize uğradım. Fiziksel, sözsel her türlü tacize uğradım. Çünkü 3 bin kişiydi Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi) o zaman bir tek ben sarışındım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için teneffüslerde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum.

"ASIL ARMATÖR DEDEMDİR"

Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babama ‘armatör’ diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990’de gelmiş İstanbul’a Fatih’e yerleşmiş sonra Beylerbeyi’ndeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki ’16 bin liraya almış’ şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam…

"BABAM PARA YEDİ"

Babam, dedemden kalan parayla hayatını sürdürdü. Çok para çaldırdı, kaptırdı! Bir sürü şirketi vardı, hep başkalarına devretti. Vergi rekortmenleri listesinde olan bir adamdı babam. Tabii hazıra dağ dayanmıyor…

"ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR"

Kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, ‘olmuyorsa olmaz’ işim olursa yaparım olmazsa da umursamam.

Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görüntü olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek farkım sorumlu biriyim."



